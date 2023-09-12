В Росії розбився літак Су-24

У Волгоградській області Росії зазнав катастрофи літак Су-24.
Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.
Зазначається, що літак впав під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
Уточнюється, що політ відбувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдній місцевості.
На місці падіння літака жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, літак Airbus-A320 "Уральських авіаліній", що летів із російського міста Сочі в Омськ, здійснив аварійну посадку в полі в Новосибірській області РФ, за 200 кілометрів на схід від Новосибірська.