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В Енергодарі підпілля і ГУР вдарили по будівлі, де видавали російські паспорти

Кількість загиблих і поранених окупантів встановлюють.

В Енергодарі підпілля і ГУР вдарили по будівлі, де видавали російські паспорти
Фото: slovoidilo.ua

В Енергодарі місцевий рух опору і спецпризначенці української розвідки вдарили по будівлі, де видавали російські паспорти.

Про це йдеться на сайті ГУР Міноборони.

"Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги. Практично одночасно було уражено радіокомунікаційний пункт зв’язку окупантів, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі", - розповіли розвідники.

Крім того, під обстріл потрапили офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох захоплених котеджах на околиці міста.

Кількість поранених і загиблих окупантів уточнюють. Жителі Енергодара не постраждали, наголосили в розвідці.

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Нагадаємо, минулого місяця в Енергодарі стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції. Розвідка повідомила, що будівлю, окрім розміщення управління "поліції", ворог використовував і як помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи.

Згодом стався вибух у штабі російського ОМОНу.

Як заявив опісля міський голова окупованого Енергодара Дмитро Орлов, російські військові вже не почуваються в безпеці в місті, як це було раніше. 

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