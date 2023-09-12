Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ повідомила про нову підозру голові фейкового “виборчкому Херсонської області РФ”

Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ повідомила про нову підозру голові фейкового “виборчкому Херсонської області РФ”
Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової – очільниці окупаційної ”центральної виборчої комісії” у тимчасово захопленій частині Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Зловмисниця є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року.

Раніше співробітники СБУ повідомили їй про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму РФ у 2022 році.

Тоді Захарова отримала від гауляйтера Сальдо «орден пошани» за особистий «внесок» у поширення окупаційного режиму на півдні України.

Цього разу фігурантка так само виконувала завдання Москви щодо створення видимості ”виборчого процесу” та його фальсифікації на користь кандидатів-маріонеток Кремля.

За ініціативи Захарової представники ”тервиборчкомів” спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи по оселях місцевих жителів та ”вибивали” з них ”голоси”.

Для організації незаконної діяльності вона залучила свого ”заступника” Сергія Висотіна і так званого секретаря ”виборчкому” Ірину Кравченко.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом ворожим поплічникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, цивілізований світ, зокрема ЄС не визнає незаконних виборів, які Росія провела на окупованих територіях України: політичне керівництво РФ та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies