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У Житомирі жінка знайшла на присадибній ділянці арсенал зброї часів Другої світової війни

Працівники ДСНС відкопали 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

У Житомирі жінка знайшла на присадибній ділянці арсенал зброї часів Другої світової війни
Фото: поліція Житомирської області

У Житомирі жінка знайшла у себе на городі арсенал зброї часів Другої світової війни.

Про це повідомляє обласна поліція. 

11 вересня до поліції надійшло повідомлення від жительки м. Житомира про те, що на присадибній ділянці вона виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та працівники ДСНС.

Правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Надалі вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Поліцейські нагадали, що у разі виявлення підозрілих невідомих предметів слід інформувати поліцію чи рятувальників (тел. 101 або 102).

Нагадаємо, у червні на Івано-Франківщині виявили 37 авіаційних бомб часів Другої світової війни. Всі боєприпаси знищено на спеціальному полігоні.

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