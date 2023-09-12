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​Смертельна стрілянина в Дніпрі: оголосили підозру жінці, яка чинила опір поліцейським

Також триває низка експертиз. За їх результатами можлива додаткова кваліфікація.

​Смертельна стрілянина в Дніпрі: оголосили підозру жінці, яка чинила опір поліцейським
Архівне фото
Фото: ДБР

У Дніпрі оголосили підозру 23-річній жінці, яка 29 серпня чинила опір поліцейським під час сутички з патрульними, в якій поліцейський смертельно поранив п'яного порушника ПДР Джумбері Сілогаву.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що жінка отримала підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Також в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого щодо патрульних поліцейських.

За їх результатами можлива додаткова кваліфікація.

Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.

31 серпня було відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички. У той же день Кіровський райсуд Дніпра відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 патрульного, який вбив порушника. У Патрульній поліції заявили, що сприятимуть слідству. А співробітникам нададуть повну юридичну підтримку.

Діти загиблого пізніше розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що батько був нетверезий, коли сідав за кермо перед конфліктом.

Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи, читайте в матеріалі LB.ua.

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