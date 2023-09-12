​Смертельна стрілянина в Дніпрі: оголосили підозру жінці, яка чинила опір поліцейським

У Дніпрі оголосили підозру 23-річній жінці, яка 29 серпня чинила опір поліцейським під час сутички з патрульними, в якій поліцейський смертельно поранив п'яного порушника ПДР Джумбері Сілогаву.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Зазначається, що жінка отримала підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).
Також в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого щодо патрульних поліцейських.
За їх результатами можлива додаткова кваліфікація.
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Нагадаємо, 29 серпня співробітник патрульної поліції у Дніпрі смертельно поранив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки, між патрульними та водієм виник конфлікт. Водій накинувся на патрульних і почав їх бити, після чого один з поліцейських застосував вогнепальну зброю.
31 серпня було відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички. У той же день Кіровський райсуд Дніпра відправив під цілодобовий домашній арешт на 60 патрульного, який вбив порушника. У Патрульній поліції заявили, що сприятимуть слідству. А співробітникам нададуть повну юридичну підтримку.
Діти загиблого пізніше розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що батько був нетверезий, коли сідав за кермо перед конфліктом.
Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи, читайте в матеріалі LB.ua.