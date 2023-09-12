На Львівщині викрили в’язня-агента ФСБ, який шукав коригувальників "на волі"

Кіберфахівці Служби безпеки викрили агента ФСБ Росії, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки росіян на військову та критичну інфраструктуру області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих «на волі»", - йдеться в повідомленні.

Отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму "куратору". За кожне виконане завдання ворожа спецслужба обіцяла йому від 1 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

Співробітники СБУ заблокували підривну діяльність російського агента і тим самим зірвали плани росіян з підготовки нової серії ударів по регіону.

Зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. У поле зору ФСБ потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ проти України, які викладав в "Однокласниках". Його завербували під виглядом знайомства з громадянкою РФ.

Під час обшуку у чоловіка вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

Йомму повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала нацгвардійця, який готував ворожі удари по ТЕЦ Києва.