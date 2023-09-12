МО Британії: на дахах висотних будівель у Москві встановили ППО у намаганні захиститися від атак БпЛА

Це може посилити захист від атак, але також є намаганням запевнити москвичів, що все під контролем.

Останніми тижнями російська влада перемістила системи ППО малої та середньої дальності довкола Москви, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників. Від початку вересня російські системи SA-22 (Панцир-С1) розмістили на дахах висотних будинків.

У грудні 2022, після ударів по авіабазах "Енгельс" і "Рязань", РФ також розміщала ці систем ППО на дахах урядових будівель у Москві. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті виступити як гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем", – вважають у міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Bx8Qaiz3tN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 12, 2023

З весни 2023 в російській столиці періодично лунають вибухи. У травні вони лунали біля Кремля. Через декілька тижнів, наприкінці травня, російська влада заявила, що її столицю атакували безпілотниками. Апаратів, за різними даними, було від шести до 20 – це ті, що долетіли до московської області.

Уже в липні польоти невідомих безпілотників над Москвою стали чи не звичним явищем. Були пошкодження біля міністерства оборони, а також безпілотники влучили у вікна будівлі, де розташовані офіси російських міністерств.