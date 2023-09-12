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МО Британії: на дахах висотних будівель у Москві встановили ППО у намаганні захиститися від атак БпЛА

Це може посилити захист від атак, але також є намаганням запевнити москвичів, що все під контролем. 

МО Британії: на дахах висотних будівель у Москві встановили ППО у намаганні захиститися від атак БпЛА
Фото: EPA/UPG

Останніми тижнями російська влада перемістила системи ППО малої та середньої дальності довкола Москви, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників. Від початку вересня російські системи SA-22 (Панцир-С1) розмістили на дахах висотних будинків.

У грудні 2022, після ударів по авіабазах "Енгельс" і "Рязань", РФ також розміщала ці систем ППО на дахах урядових будівель у Москві. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. 

"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті виступити як гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем", – вважають у міністерстві. 

З весни 2023 в російській столиці періодично лунають вибухи. У травні вони лунали біля Кремля. Через декілька тижнів, наприкінці травня, російська влада заявила, що її столицю атакували безпілотниками. Апаратів, за різними даними, було від шести до 20 – це ті, що долетіли до московської області. 

Уже в липні польоти невідомих безпілотників над Москвою стали чи не звичним явищем. Були пошкодження біля міністерства оборони, а також безпілотники влучили у вікна будівлі, де розташовані офіси російських міністерств. 

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