МО Британії: на дахах висотних будівель у Москві встановили ППО у намаганні захиститися від атак БпЛА

Останніми тижнями російська влада перемістила системи ППО малої та середньої дальності довкола Москви, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників. Від початку вересня російські системи SA-22 (Панцир-С1) розмістили на дахах висотних будинків.
У грудні 2022, після ударів по авіабазах "Енгельс" і "Рязань", РФ також розміщала ці систем ППО на дахах урядових будівель у Москві. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
"Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті виступити як гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем", – вважають у міністерстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 12, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Bx8Qaiz3tN
З весни 2023 в російській столиці періодично лунають вибухи. У травні вони лунали біля Кремля. Через декілька тижнів, наприкінці травня, російська влада заявила, що її столицю атакували безпілотниками. Апаратів, за різними даними, було від шести до 20 – це ті, що долетіли до московської області.
Уже в липні польоти невідомих безпілотників над Москвою стали чи не звичним явищем. Були пошкодження біля міністерства оборони, а також безпілотники влучили у вікна будівлі, де розташовані офіси російських міністерств.