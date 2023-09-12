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За минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів, 8 танків і 17 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 270 000 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів, 8 танків і 17 безпілотників
Фото: Скріншот з відео

За минула добу Збройні сили України знищили ще 550 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 270 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 269 760 (+550) осіб
  • танків - 4568 (+8)
  • бойових броньованих машин - 8778 (+11)
  • артилерійських систем -  5872 (+33)
  • РСЗВ - 764 (+4)
  • засоби ППО - 515 (+3)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4645 (+17)
  • крилаті ракети -1455 (+0)
  • кораблі / катери - 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8413 (+43)
  • спеціальна техніка - 881 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що з 4 по 11 вересня Армія дронів вразила більше 200 цілей росіян – танків, бронемашин, опорних пунктів тощо.

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