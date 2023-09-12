За минулу добу ЗСУ знищили ще 550 російських окупантів, 8 танків і 17 безпілотників

За минула добу Збройні сили України знищили ще 550 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 270 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 269 760 (+550) осіб
- танків - 4568 (+8)
- бойових броньованих машин - 8778 (+11)
- артилерійських систем - 5872 (+33)
- РСЗВ - 764 (+4)
- засоби ППО - 515 (+3)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4645 (+17)
- крилаті ракети -1455 (+0)
- кораблі / катери - 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8413 (+43)
- спеціальна техніка - 881 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що з 4 по 11 вересня Армія дронів вразила більше 200 цілей росіян – танків, бронемашин, опорних пунктів тощо.