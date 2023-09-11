Головне за день. Понеділок, 11 вересня

Понад 20 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, повернення під контроль України вишок Бойка, Ігри Нескорених у Дюссельдорфі. Яким запам’ятається 565-й день повномасштабної війни.

Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі.

Згідно з повідомленням ГУР Міноборони, Росія окупувала вишки у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш", – йдеться у повідомленні.

Під час проведення операції спецпризначенці захопили цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Унаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11 вересня – в нашій новині.

Троє осіб постраждали унаслідок від російського обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, загарбники били з "Граду" і важкої артилерії.

"Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів Лисак.

Він додав, що внаслідок атаки потрощені магазин, приватне та харчове підприємства, також зачепило навчальний заклад. Крім того, понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди й авто.

Європейський Союз рішуче засуджує проведення Росією нелегітимних виборів на окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, в окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це йдеться в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, розміщеній на сайті Представництва ЄС в Україні.

"Ми рішуче відкидаємо цю нову марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій, що були засуджені в Резолюції ГА ООН, прийнятій 12 жовтня 2022 року. Це є ще одним явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Боррель.

Він зазначив, що ЄС не визнає і не визнаватиме ані проведення цих так званих "виборів", ані їхні результати. А політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії.

Докладніше – в новині.

В Німеччині, у Дюссельдорфі, почались міжнародні змагання з адаптивних видів спорту для поранених ветеранів та ветеранок Ігри Нескорених - Invictus Games.

“Наші ветерани вже вибороли шість медалей: одне "золото", три "срібла" та дві "бронзи", - повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Подробиці – в новині.

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