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Укрзалізниця змінила розклад руху низки поїздів

Деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.

Укрзалізниця змінила розклад руху низки поїздів
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця у звʼязку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна - Делятин у вересні змінює маршрут курсування низки поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні:

  • поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;
  • поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;
  • поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;
  • поїзд №26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;
  • крім того, поїзд №130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;
  • поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

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Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ — Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня. Вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17. А рейси №56 Рахів — Київ відправлятимуться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

Нагадаємо, новий потяг з Києва до Польщі вирушив у перший рейс.

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