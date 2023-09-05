Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Харкова

Поїзд курсуватиме з Києва 7, 8 та 9 вересня.

Укрзалізниця призначила на три дні додатковий поїзд Київ - Харків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №251/252 відправиться у рейс в четвер, пʼятницю та суботу (7, 8 та 9 вересня).

Відправлення з Києва відбуватиметься о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня — 21:42).

Зворотно поїзд відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня — о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня — 07:53).

Нагадаємо, Укрзалізниця отримає 100 млн євро на відновлення та модернізацію інфраструктури.