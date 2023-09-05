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Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Харкова

Поїзд курсуватиме з Києва 7, 8 та 9 вересня.

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Харкова
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця призначила на три дні додатковий поїзд Київ - Харків. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №251/252 відправиться у рейс в четвер, пʼятницю та суботу (7, 8 та 9 вересня). 

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Відправлення з Києва відбуватиметься о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня — 21:42).

Зворотно поїзд відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня — о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня — 07:53). 

Нагадаємо, Укрзалізниця отримає 100 млн євро на відновлення та модернізацію інфраструктури.

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