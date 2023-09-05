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На Тернопільщині викрили схему переправи ухилянтів за кордон

Прокуратура перевіряє причетність посадовців прикордонслужби.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Нову схему незаконної переправи ухилянтів за кордон викрили на Тернопільщині.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Учасниками схеми є житель Тернопільщини і уродженка Чернівців.

За даними слідства, вони переправили військовозобов’язаного, отримавши 7000 євро "винагороди". Один із підозрюваних підшукував "клієнтів", доставляв до місця призначення і здійснював грошовий розрахунок, а його "бізнес-партнерка" перевозила ухилянтів через кордон на своєму позашляховику. При цьому присипала людей одягом, щоб приховати від прикордонників. 

Викрили зловмисників під час чергової спроби транспортувати потенційного ухилянта. Під час санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних виявили гроші, чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, декілька транспортних засобів та інші речові докази.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а щодо підозрюваної питання ще вирішують. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зокрема посадовців Державної прикордонної служби України.

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Нагадаємо, нещодавно затримали громадянку Чехії, яка намагалася вивезти українця за кордон у багажнику автомобіля. Також СБУ викрила на допомозі ухилянтам посадовців військкоматів і ВЛК у Києві, Одесі та на Харківщині.

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