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​Кабмін звільнив керівника Донецької ОВА і призначив очільника Полтавщини

Філіп Пронін очолить Полтавську обласну військову адміністрацію.

​Кабмін звільнив керівника Донецької ОВА і призначив очільника Полтавщини
Павло Кириленко
Фото: Facebook Павла Кириленка

Кабінет Міністрів підтримав проєкти указів Президента України про кадрові зміни серед очільників Донеччини і Полтавщини.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд погодив звільнення з посади голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Кандидатуру Філіпа Проніна погодили на посаду керівника Полтавської обласної державної адміністрації.

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Нагадаємо, нині керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Павла Кириленка призначать на посаду керівника Антимонопольного комітету. Ольга Піщанська, яка очолювала АМКУ, подала до Верховної Ради заяву про звільнення.

Раніше отримало нового керівника Бюро економічної безпеки.

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