Ворог за добу бив по девʼяти областях України

По Чернігівській області росіяни за добу стріляли сім разів (69 вибухів). Ворог із гранатометів, мінометів, артилерії обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади. Дружбівська громада: ворог бив з ракетних систем залпового вогню (20 вибухів), унаслідок чого отримали поранення одна цивільна особа, пошкоджено 12 приватних будинків, пʼять гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій. Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (13 вибухів), пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку. Також здійснено артилерійський обстріл із РСЗВ (35 вибухів), пошкоджено адміністративне приміщення, два автомобілі, залізничне полотно. Одну людину поранено. Есманська громада: пошкоджено складське приміщення агропідприємства. У Білопільській громаді пошкоджено лінію електропередач.

У Дніпропетровській вчора вдень ворог спрямував свою артилерію на Марганецьку громаду. Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта, обірвана лінія електропередач. Щодо вчорашньої атаки безпілотників: один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району, також сталося падіння уламків. Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна. Влучив дрон-камікадзе також по Нікополю. Вчора надвечір агресор також обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з "Урагану". Один з них поцілив у приватний будинок, знищивши його, дві оселі пошкоджені. Двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю. Всюди минулося без постраждалих.

У Миколаївській вчора вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Луганській ворог бив по Невському і Білогорівці з артилерійських систем. По Білогорівці бив також із повітря. За добу противник здійснив 159 обстрілів (554 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова та Вільхуватка. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударок. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Берестове, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Піщане, Кислівка. Вчора вдень біля Одноробівки під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. Тракторист уцілів.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 88 ударів по 26 містах та селах області. 80 артилерійських обстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Ворог вдарив чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці та Степногірську, здійснив БпЛА-атаки по Новодарівці, Малим Щербакам й Степовому, а також гатив з РСЗВ по Темирівці. Під час ворожого артобстрілу загинула 74-річна жителька Малої Токмачки. Зафіксовано 47 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

У Донецькій під ворожим вогнем минулої доби перебували 10 населених пунктів: Авдіївка, Олександро-Шультине, Предтечине, Тихонівка, Торецьк, Шахтарське, Шевченко, Веселе, Курдюмівка, Кліщіївка. Пошкоджено два житлових будинки, церква, ЛЕП, цивільний автомобіль. В області за добу двоє цивільних поранені.

У Херсонській за добу ворог здійснив 57 обстрілів (227 снарядів), з них по Херсону – один артилерійський обстріл (два снаряди). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області, складські приміщення хлібоприймального пункту у Бериславському районі. Вчора до медиків звернулися батьки з 11-річною дитиною. У хлопчика діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. Травми отримано 3 вересня внаслідок ворожого обстрілу селища Сонячне Херсонської громади.

Нагадаємо, російські військові безуспішно наступали в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.