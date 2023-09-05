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Українська армія мала успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка, – Генштаб

Наступальна операція триває на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, а на Авдіївському та Марʼїнському захисники стримують наступ ворога. 

Українська армія мала успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. 

Оборонці мали успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", – йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. На Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають.

Нагадаємо, учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за попередні декілька днів під час наступу ЗСУ здобули успіхи в районі Новоданилівки – Новопрокопівки. За тиждень українські війська звільнили три кв. км на Бахмутському напрямку. Бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут.

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