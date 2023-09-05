Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів

Польська газета Rzeczpospolita опублікувала матеріал про те, що з Польщі нібито почали висилати українських ухилянтів, але потім уточнила, що йдеться про тих осіб, які переправляли нелегалів.

УП звернула увагу, що видання змінило первинний заголовок "Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни". Тепер публікація має назву "Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни".

Згідно з інформацією газети, відповідно до угоди з Україною, вже видано кількох українців, які переправляли ухилянтів до Європи.

"Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років", – пише газета без уточнення, коли саме висилали українців.

“Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції, - ред.) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд”, − розповів речник Головної комендатури поліції Маріуш Царка.

З 24 лютого минулого року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало – майже 2,8 мільйона українців.

“Одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів. Але після вирахування виїздів від прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч українців, які потенційно підлягають мобілізації в країні. Скільки з них справді відповідали вимогам звільнення від мобілізації? Невідомо”, − зазначила речник штабу прикордонної служби Анна Міхальська.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський не виключає, що за кримінальними справами українська прокуратура може переслідувати своїх громадян за кордоном. Лідер фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України Давід Арахамія нещодавно припустив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

Нагадаємо, Міноборони розширило межі придатності до військової служби, затверджено новий Розклад хвороб.