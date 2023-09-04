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Росіяни за день обстріляли 9 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів поранені двоє цивільних.

Росіяни за день обстріляли 9 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 4 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 119 вибухів. 

По Дружбівській громаді ворог бив з РСЗВ, поранення отримала цивільна особа. Також було пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

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Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ та мінометів, пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку, адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно, поранено 1 цивільну особу.

По Есманській громаді вдарили з мінометів, пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

По Новослобідській громаді росіяни вдарили з артилерії, а Білопільську громаду обстріляли з мінометів та танку, пошкоджено лінію електропередач. 

Краснопільську, Хотінську та Свеську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Зноб-Новгородську - з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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