Росіяни за день обстріляли 9 громад Сумщини

Сьогодні, 4 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська та Новослобідська громади Сумської області.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 119 вибухів.
По Дружбівській громаді ворог бив з РСЗВ, поранення отримала цивільна особа. Також було пошкоджено 12 приватних будинків, 5 гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.
Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з РСЗВ та мінометів, пошкоджено приватний будинок та дві квартири у багатоквартирному будинку, адміністративне приміщення, 2 автомобілі, залізничне полотно, поранено 1 цивільну особу.
По Есманській громаді вдарили з мінометів, пошкоджено складське приміщення агропідприємства.
По Новослобідській громаді росіяни вдарили з артилерії, а Білопільську громаду обстріляли з мінометів та танку, пошкоджено лінію електропередач.
Краснопільську, Хотінську та Свеську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Зноб-Новгородську - з мінометів та артилерії.
Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.