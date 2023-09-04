Росіяни знову атакували Дніпропетровщину

Внаслідок російських атак загиблих та поранених немає.

Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Обірвана лінія електропередач”, - написав Лисак.

Він додав, що зранку один з російських БпЛА влучив по Межівській громаді Синельниківського району, там же впали уламки збитого безпілотника. Понівечене фермерське господарство, зіпсовані 1500 тонн зерна.

Також дрон-камікадзе влучив по Нікополю. Також на місто з безпілотника росіяни скинули боєприпас, було побите авто.

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів минулося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, суд присудив позбавлення волі трьом російським інформаторам, які коригували повітряні атаки Росії по Донецькій і Дніпропетровській областях