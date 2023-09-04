Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
Польща почала висилати ухилянтів з України або тих, хто їм допомагає, − Rzeczpospolita
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
ГоловнаСуспільствоЖиття

Влада Умані заборонила продавати спиртне і салюти на свято Рош га-Шана у мікрорайоні паломництва

"Усі заходи діють лише в інтересах безпеки жителів та гостей громади", - наголосили в міській раді.

Влада Умані заборонила продавати спиртне і салюти на свято Рош га-Шана у мікрорайоні паломництва
Фото: Lb.ua

В Умані, у мікрорайоні паломництва, заборонили продавати спиртні напої і салюти/феєрверки на свято Рош га-Шана.

Про це повідомляє Уманська міська рада.

У раді зазначили, що це зроблено з метою "безпечного відзначення релігійного свята Рош га-Шана у 2023 р. в умовах воєнного стану".

Заборона діє з 9 по 22 вересня.

Серед обмежень:

  • продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;
  • продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема, салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок які імітують зброю.

"Усі заходи діють лише в інтересах безпеки жителів та гостей громади", - наголосила міська рада.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, раніше Черкаська обласна військова адміністрація напередодні Рош га-Шана рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані.

Попри рекомендації понад 30 тисяч паломників-хасидів таки мають намір приїхати у вересні до міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies