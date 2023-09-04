Влада Умані заборонила продавати спиртне і салюти на свято Рош га-Шана у мікрорайоні паломництва

"Усі заходи діють лише в інтересах безпеки жителів та гостей громади", - наголосили в міській раді.

В Умані, у мікрорайоні паломництва, заборонили продавати спиртні напої і салюти/феєрверки на свято Рош га-Шана.

Про це повідомляє Уманська міська рада.

У раді зазначили, що це зроблено з метою "безпечного відзначення релігійного свята Рош га-Шана у 2023 р. в умовах воєнного стану".

Заборона діє з 9 по 22 вересня.

Серед обмежень:

продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів) на території паломництва;

продаж і використання піротехнічних засобів, зокрема, салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок які імітують зброю.

"Усі заходи діють лише в інтересах безпеки жителів та гостей громади", - наголосила міська рада.

Нагадаємо, раніше Черкаська обласна військова адміністрація напередодні Рош га-Шана рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані.

Попри рекомендації понад 30 тисяч паломників-хасидів таки мають намір приїхати у вересні до міста.