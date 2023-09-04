США вітають зусилля Туреччини відновити зернову угоду, - Держдепартамент

Рішення Росії припинити свою участь в ініціативі “шкодить громадам, уразливим до продовольчої безпеки в усьому світі”.

Державний департамент США привітав зусилля Туреччини відновити угоду про експорт зерна з України Чорним морем.

Про це повідомляє CNN.

“Ми вітаємо зусилля Туреччини та інших країн переконати Росію повернутися до угоди. Ми співпрацюємо з Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною, обидві з яких дуже наполегливо працювали, щоб зробити BSGI (Чорноморська зернова ініціатива) можливою та функціональною”, – сказав представник Держдепартаменту.

Таку заяву Держдепартамент зробив, незважаючи на відсутність серйозних проривів у результаті зустрічі президента Реджепа Таїпа Ердогана та президента Володимира Путіна.

В Держдепартаменті додали, що рішення Росії припинити свою участь в ініціативі “шкодить громадам, уразливим до продовольчої безпеки в усьому світі”.

Нагадаємо, Туреччина і ООН пропонують помʼякшити санкції проти Росії в обмін на її повернення до зернової угоди. Міністр закордонних справ Туреччини заявив на пресконференції з російським колегою Лавровим, що ООН підготувала новий пакет пропозицій і що вони вважають їх підходящою основою для відновлення зернового коридору.