Тарас Качка: “Я згоден з тим, що нова Україна будується, в регіонах, на місцях”

Досить тривалий час концепції розвитку економіки в Україні, які виробляв уряд чи Верховна Рада, були шаблонними, запозиченими з 90-х років - мала бути “планова економіка”, “ринкова економіка”. Тим часом бізнес зі свого боку будував заводи, перевальні пункти, розвивав порти, а уряд потім просто відштовхувався від статистики, яка зненацька ставала іншою, ніж заповідалася. Сьогодні держава повинна використати цей бізнесовий досвід і енергію для побудови нової економіки, вважає заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка . 25 серпня він взяв участь в панельній дискусії «Нова країна – регіональні виміри: можливості та виклики», яка відбулася в Одесі на запрошення Одеського бізнес-клубу, в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна”, та поділився своїм баченням того, якою має бути роль держави і бізнесу, бізнес-децентралізації у відновленні країни.

Фото: Lb.ua

“До широкомасштабної війни, до 2022 року, ми з вами підійшли до такого цікавого порогу, який я досить часто спостерігав в Одесі на завершенні маркетингового зернового року, десь між 30 червня і 1 липня: черговий врожай зібрано і продано, є якісь гроші, які лишалися на купівлю дорогої машини і на подумати, куди інвестувати, в якийсь невеликий бізнес. Це бізнес-модель, на якій продукується впевненість Канади, де теж сировинна економіка, і з роками цей фінансовий “жирок” назбирується, назбирується, і вже з Торонто інвестиції йдуть в Сполучені Штати Америки.

Те саме десь відбувалося і в Україні. Це ми бачили по ініціативах, які були і в сільському господарстві зокрема - використання дронів, цифровізація якихось речей, інвестиції. Хтось інвестував в якусь сироварню екзотичну, а хтось - у невеликий стартап. І зараз війна, з одного боку, це все “винесла”, тому що ризики надзвичайно великі, а, з іншого боку, змушує всіх нас - і уряд, і бізнес - думати про те, як пришвидшити інвестиції, які наростали до війни, як використати цю енергію, цей бізнесовий досвід для побудови нової економіки, яка вже десь проростала поперед війною і зараз має вийти з новою енергією”, - каже Тарас Качка.

Особливо тоді, коли світ, завдяки Збройним силам України, відкриває для себе український бізнес.

“Те диво, що наші Збройні сили опиралися і не дозволили війні дійти до західної частини України, до центральної частини України, те, що ми фронт відсуваємо, насправді дало можливість також світові дізнатися про Україну, тому після півтора року війни народ за кордоном дивується, що в нас є три морські порти в Одеській області, а не лише Одеса, морські порти в місті.

Всіх дивує те, як перебудовується, як активно розвивається зернова інфраструктура на березі Дунаю - Ізмаїл, Рені. Для багатьох це величезний шок, як швидко почали реагувати компанії, які навіть з Луганської області переносились на румунський кордон для побудови якоїсь перевальних терміналів. Ця енергія дивує світ, і всі ті паростки, які були дорослішанням і трансформацією бізнесу, зараз мають шанс прорости набагато швидше”, - вважає заступник міністра економіки.

Він додає, що урядові програми, які раніше були “нудною науковою фантастикою”, яку ніхто не читав, сьогодні оживають, тому що міністерство, бізнес, місцева влада говорять про реальні речі. І саме в регіонах починається будівництво нової країни, впевнений урядовець.

Фото: LB.ua Тарас Качка, заступник міністра економіки України - торговий представник України

“Найцікавіше - я згоден з тим, що ця нова Україна будується, в регіонах, на місцях. Вона не будується в кабінеті, в уряді, на Печерській, там з'являється візіонерство, але відштовхується воно від тих речей, які проростають на місцях”, - заявляє Качка.

За його словами, нещодавно міністерство економіки проводило зустріч з Асоціацією міст, де були присутні мери з різних регіонів України, і він був вражений рівнем дискусії, яка відбулася.

“Ми говорили про передачу державної власності, яка є на території міст, у комунальну (ініціатива мерів), про утилізацію сміття, навіть дійшли до крематоріїв. І це дуже гарна дискусія”, - каже заступник міністра.

“Можна по-різному ставитися: є мери популярні, непопулярні, ефективні, неефективні, але в них набагато просунутіше мислення, ніж коли я починав свою кар'єру на початку нульових, тоді це все було просто космосом”, - відзначив Тарас Качка.

Запорукою розвитку і змін, на його думку, є постійний зв’язок одним з одним і діалог.

“Всі думали 24-го числа (24 лютого 2022 року. - ред.), що економіка колапснеться, всі втечуть, а воно не колапснулося. З'ясувалося?що навіть коли в евакуацію відправили половину заступників міністрів і директорів департаментів, всі залишилися на зв'язку, все працювало, працював уряд двічі на день, але працював не автономно від бізнесу.

Ми всі поселилися в спільні чатики з продовольства. І перша криза минула фактично за місяць, коли від АТБ було повідомлення в чатах з безпеки, що вони повернулися до довоєнної швидкості доставки продукції. Всі стали нормально працювати, тому що переорієнтувалися ланцюги постачання. І це ознака того, як ми навчилися за воєнні роки, пандемічні роки, бути на зв'язку один з одним. Там, де ми на зв'язку один з одним, там щось рухається вперед, розвивається. Де цього діалогу немає - залишається затята, класична, стара індустрія, де символом є Радянський Союз”, - відзначив урядовець.

Він також акцентував на тому, що українські міста продовжують розвиватися попри війну.

“Взяти хоча б Харків. Люди залишилися, ведуть там бізнеси і не хочуть звідти їхати. І це найбільша “ядерна” сила - бізнес, який працює в місті і не хоче їхати навіть під обстрілами. Це та сила, яка захистить, яка знайде гроші, щоб платити теробороні, і яка бачить своє майбутнє не лише на завтра. Це люди, які бачать свій бізнес переданим дітям, сім'ї абощо. І оці всі “ядерні” речі відбуваються в діалозі. ... Формат взаємного діалогу є таким гумусом, з якого проростає нова країна”, - каже Тарас Качка. І міністерство економіки, за його словами, активно цей діалог підтримує.