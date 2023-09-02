В Україні вивели з ремонту енергоблок на одній із ТЕС потужність 170 МВт

На одній з ТЕС після ремонту раніше запланованого терміну ввели в роботу енергоблок потужністю 170 МВт.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Наразі блок поступово набирає потужність і видає в енергомережу 100 МВт.

У Міненерго додали, що енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах теплової, атомної та гідрогенерації.

Нагадаємо,нещодавно українська енергосистема отримала додаткові 250 МВт потужностей - енергетики ДТЕК завершили плановий ремонт енергоблоку на одній із ТЕС.

Днями в Укренерго заявили про новий рекорд споживання електроенергії. Довелося включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду. Але їхні можливості з виробництва електроенергії обмежені.