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В Укренерго заявили про новий рекорд споживання електроенергії

Останніми днями в Україні тримається сильна спека.

В Укренерго заявили про новий рекорд споживання електроенергії
Фото: dtek.com

Минулої доби, 29 серпня, в Україні зафіксували новий максимум споживання електрики за це літо.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Згідно з повідомленням, під час вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня.

"Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду. Але їх можливості з виробництва електроенергії зараз обмежені. Причина – всі українські тепло та гідро електростанції зазнали пошкоджень під час масованих терористичних атак росіян восени та взимку", – зазначили в компанії.

Через стрімке зростання попиту була залучена допомога з Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2 650 МВт·год. 

Укренерго вкотре закликає ощадливо споживати електроенергію. Це можна зробити, наприклад, вимкнувши потужні електроприлади або користуватися ними по черзі.

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Нагадаємо, у Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди. Максимальна температура повітря сьогодні після полудня досягла +35,9 градусів Цельсія, що на 2,2 градуса вище попереднього рекордного показника 1992 року.

 

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