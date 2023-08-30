​Як російський бізнесмен Олександр Рапопорт заробляє на українському зерні

За останні п’ять років українська компанія «Грейн Пауер» вивезла за кордон зерна на 650 млн USD. Основними покупцями цього товару були швейцарська компанія «Orsett Trading S.A.» і кіпрська «Orsett Trading Limited». Усі три юрособи опосередковано контролює російський бізнесмен Олександр Натанович Рапопорт, котрий уже кілька років поспіль входить до десятки найбільших зернотрейдерів РФ.

Фото: globalmsk.ru Андрій Рапопорт

На рідного брата Олександра Рапопорта – Андрія – в Україні торік наклали персональні санкції. Мінфін США вніс його до переліку осіб, наближених до Путіна, ще 2018 року. Андрій Рапопорт був першим головою правління російського Альфа-Банку, зараз він очолює координаційну раду московської школи управління «Сколково». У списку найбагатших росіян за версією Forbes торік посідав 77 місце.

Натомість двоюрідний брат Андрія й Олександра Рапопортів – Ігор Юлійович Рапопорт – з травня 2023 року фігурує в держреєстрах єдиним засновником і кінцевим бенефіціаром українського ТОВ «Грейн Пауер». Йому 67 років. Він має українське громадянство, походить з Нової Каховки, де коріння й усієї численної родини Рапопортів.

На сайті Європейської бізнес-асоціації прямим текстом сказано про спорідненість «Грейн Пауер» і швейцарської компанії «Orsett Trading S.A.».

На повну сателітну залежність від «Orsett Trading S.A.» вказують і звітні документи ТОВ «Грейн Пауер», оприлюднені на корпоративному сайті. У звіті за підсумками 2021 р. читаємо: «Очікується, що основними джерелами фінансування будуть банківські кредити та передоплата, отримана від «Orsett Trading S.A.». На той момент компанія мала дві відкриті кредитні лінії – в Альфа Банку (на 97,5 млн грн) та безпосередньо від «Orsett Trading S.A.» (майже на 23 млн грн). При цьому гарантом альфабанківського кредиту виступала також швейцарська компанія. Зі звіту за 2022 рік дізнаємося, що «Orsett Trading S.A.» надала компанії «Грейн Пауер» авансів на 537,7 млн грн станом на 31.12.22, а рік перед тим – узагалі майже на 1 мільярд гривень. При тому у 2021 році авансів від інших партнерів узагалі не надходило. У 2022-му були невеликі надходження від нідерландської «Viterra B.V.» і «Futura Commodity DMCC» з ОАЕ, але їхній сумарний обсяг у 10 разів менший, ніж фінансування від швейцарців.

Витяг з консолідованої фінансової звітності ТОВ «Грейн Пауер» за 2022 рік

Про масштаби торгівлі між двома суб’єктами свідчать і відомості, оприлюднені під час судового спору між «Грейн Пауер» і ДПС України у 2021 р. Зокрема, бачимо, що 20.05.2020 ТОВ «Грейн Пауер» уклало контракт на постачання «Orsett Trading S.A.» 500 тис. метричних тонн пшениці (+/-10%), а 25.09.2020 – на 100 тис. метричних тонн кукурудзи (+/-10%). Для розуміння: за сезон 2020/2021 рр. Україна відправила на експорт приблизно по 13 млн т кожної культури. Відтак частка компаній Рапопорта могла становила приблизно 3% в загальноукраїнському експорті пшениці й 1% в експорті кукурудзи.

На сайті «Грейн Пауер» оприлюднено фізичні обсяги продажів за 2016–2022 рр. Якщо все додати, вийде майже 3 млн т. Там само вказано й валютний виторг. За 5 останніх років набігло 651 млн USD. У фінансовій звітності «Грейн Пауер» спостерігаємо ще таку закономірність: із велетенськими сумами доходів (3–4 млрд грн на рік у 2019–2021 рр.) компанія, проте, ні разу не була прибутковою. Це наштовхує на версію, що основна маржа від продажу українського зерна осідала на рахунках її закордонних патронів.

Фото: EPA/UPG

Тепер з’ясуємо, чому головним вигодоотримувачем від діяльності «Грейн Пауер» є російський Рапопорт – той, що Олександр? Ще з кінця 90-х він працював на високих посадах у нафтовій галузі РФ, був комерційним директором компанії «Лукойл-Нефтехим». Згодом зайнявся різноплановим власним бізнесом (торгівля полімерами, нерухомість, АПК тощо), й аграрний напрямок пішов йому найкраще. За підсумками 2022 року російська компанія «Зерно-Трейд», якою володіє Олександр Рапопорт, посіла дев’яте місце в рейтингу найбільших експортерів зернових з РФ. А бували роки, коли вона входила й у п’ятірку найбільших. Основними покупцями продукції «Зерно-Трейду» за кордоном є компанії під брендом «Orsett». Безпосередньо імені-прізвища Олександра Рапопорта у бордах жодної юрособи сімейства «Orsett» ви не знайдете. Наприклад, у швейцарській «Orsett Trading S.A.» роль батьків-засновників взяли на себе місцеві юристи, більшість клієнтів яких є російськими багатіями. Але достатньо непрямих вказівок на те, чиї гроші там обертаються.

На момент заснування «Зерно-Трейду» власниками значилися Валерій Гайворонський (чоловік двоюрідної сестри Олександра Рапопорта – Ірини) і Сергій Потапов, перед тим менеджер транснаціонального холдингу «Glencor» у СНД. Сьогодні, згідно з російськими реєстрами, власником «Зерно-Трейду» є ТОВ «ТСРЗ» (Таганрозький судноремонтний завод), у якому понад 90% належить ТОВ «РЭВАРД ИНВЕСТ», яке повністю належить особисто Олександру Рапопорту. До 9 лютого 2023 року на місці «РЭВАРД ИНВЕСТ» була записана кіпрська фірма «Orsett Trading Limited».

Хроніка змін засновників ТОВ «ТСРЗ»:

Директором «Orsett Trading Limited» у кіпрських реєстрах вказано ще одну місцеву компанію – «Marcony Holdings Limited», а нею керує громадянин РФ Юрій Чалов. Він є директором і французької фірми «Olivula», на яку записана нерухомість Олександра Рапопорта у Вільфранш-сюр-Мер (Лазуровий берег Франції). Йдеться про віллу і земельні ділянки вартістю 8 мільйонів євро (див. Google maps), які Олександр Рапопорт придбав у 2019 році.

Копаємо далі. Ще у 2006 році компанію під знайомою назвою «Orsett Trading S.A.» було зареєстровано в Панамі. 10 років опісля у Євросоюзі стався витік документів про співпрацю швейцарської філії банку «ING Belgium» з офшорами російських олігархів. Серед них є згадка і про цю панамську компанію, яка щороку отримувала по 200 мільйонів євро, а то й більше, від експорту зерна в Туреччину та Єгипет. Вигодоотримувачем бельгійська преса називає росіянина Alexander R.

Фрагмент публікації у бельгійській діловій газеті DeTijd

Нині панамський офшор уже закрили. Натомість його однойменні клони зареєстрували 2015 року в кіпрському Лімасолі, а 2016 року у швейцарській Лозанні. Ще пізніше компанія під назвою «Orsett Trading» відкрилася в Дубаї.

Колишній партнер Рапопорта Сергій Потапов у 2018 році дав інтерв’ю агентству Bloomberg, в якому назвав російську «Зерно-Трейд» і швейцарську «Orsett Trading S.A.» сестринськими компаніями. Він також підтвердив, що в них є інтереси в Україні. У linkedin-профілі Сергія Потапова обидві компанії так і відображені – як одне ціле – через слеш (ZernoTrade/Orsett Trading SA). Таке поєднання зустрічаємо і в профілі Катерини Смирнової, менеджера з логістики обох компаній.

Нині серед управлінців «Orsett Trading S.A.» зустрічаємо ще одну цікаву особу – це громадянин Швейцарії Крістіан Росселе (Christian Rosselet). Торік він увійшов до ради директорів цієї компанії. Але водночас є директором іншої швейцарської фірми – «KNC Trading S.A.» Остання після 24.02.22 була головним зовнішньоекономічним партнером підприємства «Карпатнафтохім» (Калуш, Івано-Франківська обл.). Чому ми звернули увагу на цей факт? Тому що власне Олександр Рапопорт і його давній друг та бізнес-партнер Олександр Смірнов свого часу лобіювали створення «Карпатнафтохіму», ще як представники «Лукойлу». А нині ще один ексменеджер цієї російської компанії Ільхам Мамедов позиціонує себе як власник і калуського підприємства, і згаданої вище швейцарської фірми «KNC Trading S.A.».

Фото: змі окупантів Олександр Натанович Рапапорт

Але не відволікаємося надовго від Олександра Рапопорта. Бо варто звернути увагу на ще один нюанс, пов’язаний з його «Зерно-Трейдом». Компанії нині належить найбільший зерновий термінал у російському порту Таганрог (Ростовська обл.), збудований на площах вже неробочого судноремонтного заводу. Так-от, торік генеральний директор українського агрохолдингу «HarvEast» Дмитро Скорняков стверджував, що серед шляхів крадіжки українського зерна з тимчасово окупованих територій є вивезення його автотранспортом з Маріуполя в Таганрог і змішування там із зерном російського походження. Прямих доказів, що «Зерно-Трейд» був задіяний у таких операціях, ми не маємо. Але логістично награбоване збіжжя в Таганрозі навряд чи могло оминути склади Олександра Рапопорта.

Отже, що маємо в сухому залишку? Після півтора року повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанії з виразними російськими зв’язками заробляють гроші в українському АПК. Зокрема, ТОВ «Грейн Пауер» володіє ще й елеватором з потужностями одноразового зберігання на 45 тис. т зернових у Дніпропетровській обл. біля Павлограда. Він перебуває на балансі дочірнього підприємства «Грейн Тех Агро». При цьому «Orsett Trading S.A.» регулярно отримує агропродукцію і з Росії, і з України. А «Грейн Пауер» регулярно одержує відшкодування ПДВ з держбюджету. Свіжішими цифрами, на жаль, не володіємо, але у квітні 2023-го сума таких відшкодувань становила, до прикладу, 3 млн 229 тис. грн.