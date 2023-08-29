Слід відмовитися від радянського ставлення до держави як до апарату для експлуатації одного класу заради іншого, бізнесу - перестати сприймати її як ресурс і почати вимагати нової якості керування. Про таке голова наглядової ради EFI Group, співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі заявив в рамках панельної дискусії «Нова країна - регіональні виміри: можливості та виклики», яка відбулася в Одесі 25 серпня на запрошення Одеського бізнес-клубу.

“В українському бізнесі є такий наратив: не треба допомоги (від держави. - ред.), просто не чіпляйтесь до нас. На мою думку, це - пережитки нашого совкового минулого… Дуже хочеться, щоб ми відійшли від позиції, що держава має «відчепитися». Навпаки, вона потрібна нам, бо це наша держава, вона нам належить. Ми самі і є ця держава.

Раніше в хибному суспільному договорі якісь люди “приватизували” собі державу, грабували її і не планували тут жити. Своїх дітей відправляли за кордон, в Європу, купляли там вілли, не платили податки тощо. Україна для них була тільки ресурсом.

І цей суспільний договір якийсь час влаштовував всіх. Чому? Тому що ми, як бізнес, дали їм на це право. Ви там щось грабуєте? Ок, але нас не чіпаєте. Ми податки не платимо, тихенько собі щось заробляємо і теж думаємо поїхати за кордон”, - сказав Ліскі.

Він нагадав, що були часи, коли українською армією “керувала іноземна держава”, а Служба безпеки займалася тільки тим, що “кошмарила” бізнес. Та війна змінила розуміння того, яка держава нам потрібна.



“Зараз ми розуміємо, навіщо нам армія. Навіщо СБУ. Навіщо прикордонники. Навіщо нам Президент, дипломати тощо. Розуміємо, що без дипломатів в нас не буде зброї, що дипломатія захищає наших дітей або наших біженців за кордоном. Усвідомлення того, навіщо нам справжня українська держава, це дуже важливо”, - вважає він.

За словами Ліскі, сьогодні потрібно вимагати нової якості керування, вимагати від держави лідерства, зокрема і в економіці.

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“Я згоден, що 90% бізнесу має бути незалежним і вибудовувати себе самостійно. Але в деяких речах держава дуже може допомогти. Наприклад, з виходами на нові ринки, особливо специфічні - Африка, Азія. Без допомоги держави, бізнесу із цим впоратися самостійномайже неможливо.

Особливо, якщо це стосується більшої доданої вартості. Зерно продати легко. Або метал. А щось специфічне - наприклад, зброю, автобуси чи окреме обладнання - без держави дуже - складно. За це треба битися системно. Ключове слово – ефективно, професійно і системно”, - підкреслює бізнесмен.

Лідерство держави в економіці, на думку Ліскі, також має проявлятися у відкритті нових індустрій за рахунок регуляції.

“З'ясувалось, що ми така багата країна, що у нас немає державної політики поводження з відходами. Я заявляю офіційно: сотні мільйонів доларів ми буквально закопуємо на полігонах. Держава в цьому питанні не вибудувала системи регулювання, стимулюючи будівництво 10-15 якісних сміттєпереробних заводів. Я сам готовий побудувати один – показати приклад.

Тому нам потрібна лідерська позиція держави, щоб давати можливість бізнесу заходити на нові ринки, відкривати їх і робити економіку більш ефективною, заощадливою і справжньою”, - резюмував Ліскі.