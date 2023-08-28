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Укрзалізниця збільшила кількість рейсів на Львів та Одесу

Скасований поїзд із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Франківська.

Укрзалізниця збільшила кількість рейсів на Львів та Одесу
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Укрзалізниця оголосила про призначення додаткових рейсів поїздів львівського та одеського напрямків на пікові дати міжсезоння.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, на львівському напрямку поїзд №191/192 Львів - Київ - Львів виконає додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ - 22:05.

"Одеський напрямок поповниться поїздом №167/168 Львів - Одеса - Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів - 20:44", - розповіли в УЗ.

Водночас в компанії додали, що скасований поїзд № 31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська.

При цьому новим, але тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотно з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуватиме до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.

Нагадаємо, що Південно-Західна залізниця з 1 по 30 вересня призначила додаткові приміські поїзди Київ-Васильків-Київ для вивчення пасажиропотоку.

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