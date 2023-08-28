Укрзалізниця збільшила кількість рейсів на Львів та Одесу

Укрзалізниця оголосила про призначення додаткових рейсів поїздів львівського та одеського напрямків на пікові дати міжсезоння.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, на львівському напрямку поїзд №191/192 Львів - Київ - Львів виконає додаткові рейси 2,3,9 та 10 вересня. Відправлення з Києва о 07:05, прибуття до Львова о 17:03. Зворотно зі Львова о 13:15, Київ - 22:05.

"Одеський напрямок поповниться поїздом №167/168 Львів - Одеса - Львів, який здійснить два своїх рейси 3 вересня. Відправлення зі Львова о 08:37, прибуття в Одесу о 20:13. Зворотно з Одеси о 09:39, Львів - 20:44", - розповіли в УЗ.

Водночас в компанії додали, що скасований поїзд № 31/32 із Запоріжжя курсуватиме замість Польщі до Івано-Франківська.

При цьому новим, але тимчасовим маршрутом поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 7-8, 14-15, 21-22 вересня о 20:49 та прибуватиме наступного дня до Івано-Франківська о 16:02. Зворотно з Івано-Франківська 8-9, 15-16, 22-23 вересня о 19:23, прибуватиме до Запоріжжя о 15:34 наступного дня.

Нагадаємо, що Південно-Західна залізниця з 1 по 30 вересня призначила додаткові приміські поїзди Київ-Васильків-Київ для вивчення пасажиропотоку.