Україна вже експортувала понад 4,1 млн тонн зернових та зернобобових

З 1 липня по 28 серпня 2023 року Україна експортувала 4,157 млн тонн зернових та зернобобових.

Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 28 серпня 2023 року) Україна експортувала 1,773 млн тонн пшениці; 460 тис. тонн ячменю; 0,6 тис. тонн жита та 1,916 млн тонн кукурудзи.

З початку серпня поточного року Україна експортувала 1,884 млн тонн зернових та зернобобових (станом на 31 серпня торік – 2,264 млн тонн). У тому числі:

952 тис. тонн пшениці (торік – 763 тис. тонн),

165 тис. тонн ячменю (торік – 161 тис. тонн)

763 тис. тонн кукурудзи (торік – 1,331 млн тонн).

Цьогоріч із початку серпня жито не експортувалося (за цей період минулого року було експортовано 0,5 тис. тонн).

З початку 2023/2024 маркетингового року Україна експортувала 20,8 тис. тонн борошна (у 2022/2023 маркетинговому році на відповідну дату – 11,9 тис. тонн).

Нагадаємо, у 2022/2023 маркетинговому році станом на 31 серпня 2022 року Україна експортувала 3,964 млн тонн зернових та зернобобових. Серед них – 1,139 млн тонн пшениці, 310 тис. тонн ячменю, 0,5 тис. тонн жита та 2,498 млн тонн кукурудзи.