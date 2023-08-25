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У Мінекономіки завершився другий раунд консультацій із делегацією ЄС щодо плану відновлення України

Під час останніх консультацій обговорили ключові напрями для реформ – правосуддя, антикорупційну політику, протидію відмиванню коштів, реформу публічного управління.

У Мінекономіки завершився другий раунд консультацій із делегацією ЄС щодо плану відновлення України
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Міністерстві економіки України напередодні завершився другий раунд консультацій з делегацією Європейського Союзу щодо спільної роботи над планом України, передбаченого програмою Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Про це йдеться на сайті відомства.

З української сторони участь у зустрічі взяли міністерка економіки Юлія Свириденко, її заступник Олексій Соболев, торговий представник Тарас Качка, представники Урядового офісу євроінтеграції, Офісу Реформ КМУ та українські аналітичні центри. Європейську делегацію очолила керівник відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (NEAR) Європейської Комісії Марлен Розмарі Медсен.

За словами Свириденко, на попередній зустрічі сторони узгодили структуру та розподіл тем. "Тепер зосередилися на формі, в якій мають бути представлені наші напрацювання для узгодження з Європейським Союзом. План складатиметься з кількох ключових блоків, серед яких макрофінансові сценарії відбудови, основні та секторальні реформи, пріоритетні для розвитку сектори, збільшення спроможності засвоєння інвестицій та кроссекційні теми – євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат", - розповіла очільниця Мінекономіки.

Під час останніх консультацій обговорили ключові напрями для реформ – правосуддя, антикорупційну політику, протидію відмиванню коштів, реформу публічного управління. Завершується підготовка концептуальної записки, що стане основою плану з відновлення і підставою для подальших консультацій та перемовин з донорами.

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Нагадаємо, у посольстві Італії в Україні підтвердили, що Італія прийматиме конференцію з відновлення України у 2025 році. Тим часом Німеччина підтримає 12 українських місцевих ініціатив з відновлення інфраструктури.

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