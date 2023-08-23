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Валютно-обмінні операції в ZEN.COM

Валютно-обмінні операції в ZEN.COM
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У липні 2023 року фінтех-проєкт ZEN.COM став доступним і для українців. Для будь-яких фінансових операцій потрібно лише встановити відповідний додаток — і можна легко розплачуватися за товари чи послуги, переказувати гроші або обмінювати валюту.

Обмінний курс ZEN.COM

Після встановлення програми та швидкої реєстрації користувач отримує мультивалютний рахунок, який включає 29+ валют, зокрема долари США та євро.

Конвертація відбувається за кілька секунд, а комісія при цьому набагато нижча, ніж у місцевих банках або інших фінансових організаціях. Це дуже зручно для покупок за кордоном у будь-яких торгових точках: як онлайн, так і офлайн. А найголовніше — приховані платежі або комісії за конвертацію відсутні.

Вигоди обміну валют у ZEN.COM

Користувачам ZEN.COM доступна унікальна пропозиція:

  • найвигідніший курс на ринку;
  • повна відсутність додаткових чи прихованих комісій;
  • єдиний рахунок, що дозволяє уникнути плутанини та помилок під час проведення фінансових операцій.

Передбачено можливість вибору: в якій валюті буде здійснено конкретний переказ або платіж — мультивалютний рахунок дозволяє легко вибрати потрібну. А якщо на даний момент проєкт ZEN.COM не працює з тією валютою, яка потрібна користувачеві, то конвертація буде виконана в євро за міжбанківським курсом, що вигідно.

Але головна перевага, яка діє для клієнтів ZEN.COM, — унікальна швидкість будь-яких валютно-обмінних операцій. Гроші будуть зараховані миттєво — і вже за кілька секунд вони будуть доступні для використання. Можна відразу переказати потрібну суму, розрахуватися за покупку або зняти готівку з фізичної картки ZEN MasterCard у банкоматах по всьому світі.

Як здійснити валютний обмін у додатку ZEN.COM

Усі функції будуть доступні лише після реєстрації. Є три пакети обслуговування, які різняться за вартістю, умовами та розміром комісії:

  • Free;
  • Gold;
  • Platinum.

Щоб підібрати актуальну пропозицію, корисно орієнтуватися на специфіку подальшого використання сервісу, а також особисті побажання:

  • потрібна кількість карток: як віртуальних, так і фізичних ZEN MasterCard;
  • орієнтовну суму готівки, яку потрібно знімати разово або протягом певного періоду;
  • види грошових переказів або операцій, які будуть найчастіше задіяні.

Щоб повною мірою оцінити переваги тарифних планів Gold та Platinum, передбачено тестовий період — тиждень безкоштовного використання.

Після встановлення програми ZEN.COM на смартфон, користувачеві буде доступна покрокова інструкція для валютно-обмінних операцій. А отримати додаткову інформацію можна на офіційному вебсайті zen.com.

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