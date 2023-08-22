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Україна хоче створити ще 9 пунктів пропуску на кордонах і модернізувати 13

На 16 пунктах вже працює електронна черга для вантажного транспорту.

Україна хоче створити ще 9 пунктів пропуску на кордонах і модернізувати 13
Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дяківці – Раковець».
Фото: Державна прикордонна служба України

Україна хоче розбудовувати прикордонну інфраструктуру, зокрема, мережу автомобільних пунктів пропуску. 

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У планах - будівництво дев'яти пунктів пропуску і модернізація 13-ти.

"Наразі на кордоні з ЄС їх функціонує 21. Три з них відкриті під час повномасштабної війни... Найбільше робіт плануємо провести на кордоні з Польщею. Є домовленість про отримання Україною 160 млн євро пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску, закупівлі сканерів", - розповів Шмигаль.

Крім того, минулого тижня під час візиту урядової делегації до Бухаресту сторони домовилися разом розвивати під’їзні шляхи та залізничну інфраструктуру і спрощувати прикордонний контроль.

Наразі на 16 пунктах пропуску працює електронна черга для вантажного транспорту. "З середини грудня минулого року нею скористалися більш ніж 347 тисяч разів. Зараз за добу 2,6 тис. вантажівок перетинають кордон за допомогою цього сервісу. На семи пунктах пропуску успішно тестуємо єЧергу для автобусів. Наступними користувачами будуть водії легкових авто", - додав глава уряду.

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Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди між Україною та Румунією щодо відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй.

Тим часом Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту, на якому прискорять проходження вантажних автомобілів завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками.

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