"Нова пошта" у жовтні запрацює у Словаччині

Українська логістична компанія "Нова пошта" вперше відкриє відділення в Словаччині.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Вже з жовтня українці зможуть відправляти у Словаччину й отримувати документи та посилки вагою до 100 кг.
Зазначається, що перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику кур’єра на будь-яку адресу для відправки.
Нагадаємо, що "Нова пошта" у червні відкрила свої перші відділення у Чехії.
Також повідомлялось, що "Нова пошта" збільшила загальну кількість відділень у Польщі до 30.