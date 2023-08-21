"Нова пошта" у жовтні запрацює у Словаччині

Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі.

Українська логістична компанія "Нова пошта" вперше відкриє відділення в Словаччині.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вже з жовтня українці зможуть відправляти у Словаччину й отримувати документи та посилки вагою до 100 кг.

Зазначається, що перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику кур’єра на будь-яку адресу для відправки.

Нагадаємо, що "Нова пошта" у червні відкрила свої перші відділення у Чехії.

Також повідомлялось, що "Нова пошта" збільшила загальну кількість відділень у Польщі до 30.