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"Нова пошта" у жовтні запрацює у Словаччині

Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. 

"Нова пошта" у жовтні запрацює у Словаччині

Українська логістична компанія "Нова пошта" вперше відкриє відділення в Словаччині. 

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вже з жовтня українці зможуть відправляти у Словаччину й отримувати документи та посилки вагою до 100 кг.

Зазначається, що перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику кур’єра на будь-яку адресу для відправки.

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Нагадаємо, що "Нова пошта" у червні відкрила свої перші відділення у Чехії.

Також повідомлялось, що "Нова пошта" збільшила загальну кількість відділень у Польщі до 30.

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