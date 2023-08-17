Начальник Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" і провів зустріч з українськими військовими.

Про це повідомила пресслужба командування.

"Під час зустрічі з захисниками та захисницями зі складу Сил оборони України українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу Збройним силам України. Зокрема, була відзначена ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ висловили подяку словацьким колегам за підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

11 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Словаччини Змеко. Вони обговорили обстановку на фронті, потреби української армії в озброєнні, боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 9 серпня президентка Словаччини дозволила дев'ятьом громадянам країни служити в ЗСУ.