У Міністерстві оборони запустили кампанію для мотивації українців оновлювати персональні дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та бути готовими до спротиву російській агресії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Ми розробили кампанію, основна ідея якої полягає в тому, що визнавати власні страхи - це вже сміливо, а війську потрібні сміливі люди. Будуть поширені інформаційні матеріали, у яких наші відомі військові чесно зізнаються, що вони теж бояться, але долають свої страхи. Так може зробити кожен заради того, щоб перемогти", - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Відеоролики в рамках кампанії проводять паралелі з дитинством. У кожному з них герой-підліток врешті перемагає свій конкретний дитячий страх. Згодом він дорослішає і вже з легкістю долає виклики, коли стає до лав війська.

"Він – Воїн. Він – Герой. Він – Переможець. Адже боятися – це нормально: і неважливо, чи ти хлопчик і стоїш перед дверима темного підвалу, чи ти боєць і готуєшся до штурму будівлі, де засів ворог", - наголосили в Міноборони.

У серії плакатів мотиваційної кампанії зображено сучасних українських воїнів. Серед них льотчик-штурмовик Повітряних Сил ЗСУ підполковник Ростислав Лазаренко, що за кількістю бойових вильотів (понад 360) перевершив Кожедуба, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, відома парамедикиня та волонтерка Юлія "Тайра" Паєвська та інші.

"Вони - досвідчені захисники і захисниці, але передусім – люди з емоціями і відчуттями. Вони демонструють, що приборкати свій страх – реально, та спонукають українців бути готовими до участі у відсічі повномасштабному вторгненню РФ в Україну", - зазначили в Міноборони.

Як підкреслив представник Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, ця інформаційна кампанія має велике значення. Якщо громадяни усвідомлять потребу оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП – це значно спростить систему роботи та допоможе уникнути багатьох проблемних питань, зокрема - завантаженості терцентрів комплектування. Крім того, таке оновлення даних не займе багато часу та зусиль – потрібно зайти у один кабінет ТЦК з відповідним пакетом документів.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів.