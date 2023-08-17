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Так званого «главу ЛНР» заочно судитимуть за ряд злочинів проти основ нацбезпеки України

Серед іншого, він підписав з Путіним договір про «приєднання» тимчасово окупованої території Луганської області до Росії.

Так званого «главу ЛНР» заочно судитимуть за ряд злочинів проти основ нацбезпеки України
Леонід Пасічник (крайній справа)
Фото: EPA/UPG

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «глави ЛНР» Леоніда Пасічника.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Йому інкриміновано умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з 2018 року обвинувачений після так званих «чергових виборів» став очолювати незаконно створену псевдореспубліку.

20 вересня 2022 року «глава ЛНР» підписав фейковий закон «Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ». Він систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання «республіки» до країни-агресора.

На основі «документа» організовано підготовку постановочного волевиявлення, яке проведено на захопленій ворогом частині регіону.

Після оприлюднення «результатів» незаконного референдуму обвинувачений звернувся до Путіна з пропозицією про прийняття «ЛНР» до складу РФ.

30 вересня 2022 року так званий «глава ЛНР» під час зустрічі з президентом РФ підписав незаконний договір про «приєднання» тимчасово окупованої території Луганської області до Росії, чим порушив територіальну цілісність України у кордонах, визначених Конституцією України.

Обвинувачений активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні «документи» та співпрацює з представниками держави-агресора.

Нагадаємо, керівника Бердянського порту, який сприяв розграбуванню українського зерна, заочно засудили до 10 років тюрми. Окупанти за його допомогою переправили до Росії майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.

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