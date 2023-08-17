Так званого «главу ЛНР» заочно судитимуть за ряд злочинів проти основ нацбезпеки України

Серед іншого, він підписав з Путіним договір про «приєднання» тимчасово окупованої території Луганської області до Росії.

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «глави ЛНР» Леоніда Пасічника.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йому інкриміновано умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з 2018 року обвинувачений після так званих «чергових виборів» став очолювати незаконно створену псевдореспубліку.

20 вересня 2022 року «глава ЛНР» підписав фейковий закон «Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ». Він систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання «республіки» до країни-агресора.

На основі «документа» організовано підготовку постановочного волевиявлення, яке проведено на захопленій ворогом частині регіону.

Після оприлюднення «результатів» незаконного референдуму обвинувачений звернувся до Путіна з пропозицією про прийняття «ЛНР» до складу РФ.

30 вересня 2022 року так званий «глава ЛНР» під час зустрічі з президентом РФ підписав незаконний договір про «приєднання» тимчасово окупованої території Луганської області до Росії, чим порушив територіальну цілісність України у кордонах, визначених Конституцією України.

Обвинувачений активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні «документи» та співпрацює з представниками держави-агресора.

Нагадаємо, керівника Бердянського порту, який сприяв розграбуванню українського зерна, заочно засудили до 10 років тюрми. Окупанти за його допомогою переправили до Росії майже 150 тисяч тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.