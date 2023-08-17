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На Полтавщині рятувальники витягли п'ятирічного хлопчика з поштомату

Дитина відбулася переляком.

На Полтавщині рятувальники витягли п'ятирічного хлопчика з поштомату
Фото: ДСНС

На Полтавщині рятувальники визволили дитину, яка застрягла в поштоматі і не могла самостійно вибратися звідти.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"16 серпня о 15:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в поштоматі по вул. Небесної Сотні, застрягла дитина і не може самостійно вибратися.  За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося швидко визволити дитину. На щастя, дана подія для неї відбулася лише переляком", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали батьків пильнувати за дітьми, щоб не виникало небезпечних подій, які загрожують їх життю.

Для проведення рятувальних робіт залучалося чотири чоловіка особового складу 3-ї державнї пожежно-рятувальної частини та спеціальна аварійно-рятувальна машина.

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Речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко розповіла виданню "Полтавщина", що дитину діставали за допомогою гідравлічних ножиць, бо відчинити поштомат було складно, а хлопчик панікував.

"Як розповіли самі діти: вони гралися і дверцята нижньої шафки поштомата були відчинені. Можливо людина, яка отримала посилку їх не зачинила. Й під час ігор 5-річний хлопчик заліз туди й чи він сам закрився або інші діти закрили – це питання. Діти одразу злякалися, але на щастя не втекли, а почали кликати дорослих. Дорослі викликали рятувальників", -  розповіла Рибалко.

Нагадаємо, раніше на Харківщині рятувальники звільнили дитину, яка застрягла в пральній машині.

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