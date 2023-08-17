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Окупанти в Криму заявили про відновлення руху Чонгарським мостом і закликали не поширювати цю інформацію

29 липня ЗСУ підтвердили успішний удар по цьому мосту. Рух було перекрито.

Окупанти в Криму заявили про відновлення руху Чонгарським мостом і закликали не поширювати цю інформацію
Наслідки обстрілу Збройними силами Чонгарського моста 6 серпня
Фото: Іван Федоров у Telegram

У окупованому Криму заявили про поновлення автомобільного руху на Чонгарському мості після ремонту.

Про це заявив голова підконтрольної Росії Асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін, передає "Радіо Свобода".

"Як казали. Рух відновлено у раніше обумовлений термін. КПП Джанкой знову у роботі!, - сказав він.

Водночас, радник російського "голови" Криму Олег Крючков заявив, що це - "компетенція Мінтрансу РФ та профільних відомств" і закликав не поширювати інформацію від  блогерів і громадських працівників.

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту. Речниця координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що робота була проведена "філігранно, точно і влучно".

Раніше Гуменюк повідомила, що росіяни досі не відновилися після ударів по Чонгару ракетами Storm Shadow, які відбулися 22 червня.

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