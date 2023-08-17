"Влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона".

На Бахмутському напрямку воїни 22-ої окремої механізованої бригади знищили замаскований опорний пункт російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"22-га ОМБр з САУ 2С-1 "Гвоздика" знищує росіян. Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона", – написав він.

Нагадаємо, учора командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про прибуття до частин Сил оборони на Куп’янськмй напрямок у зв’язку з ускладненням ситуації на фронті.