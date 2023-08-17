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Збройні сили знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт окупантів, – Сирський

"Влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона".

Збройні сили знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт окупантів, – Сирський
Скріншот відео
Фото: Олександр Сирський

На Бахмутському напрямку воїни 22-ої окремої механізованої бригади знищили замаскований опорний пункт російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"22-га ОМБр з САУ 2С-1 "Гвоздика" знищує росіян. Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона", – написав він.

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Нагадаємо, учора командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про прибуття до частин Сил оборони на Куп’янськмй напрямок у зв’язку з ускладненням ситуації на фронті.

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