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Ворог за добу поранив двох цивільних на Донеччині

Одна людина отримала поранення у Вугледарі, ще одна - у Степанівці.

Ворог за добу поранив двох цивільних на Донеччині
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Ворог за минулу добу поранив двох цивільних на Донеччині.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 серпня повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі, пошкоджено будинок у Богоявленці.

На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та околиць Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Південному і Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, промислову будівлю і 4 гаражі. 

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівській громаді: у Званівці та Переїзному. У Сіверську зруйновано 2 будинки. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.

Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини. 

Нагадаємо, вранці Гештаб повідомив, що ворог безуспішно наступав в районі Богданівки на Донеччині. Протягом минулої доби на фронті відбулось 20 бойових зіткнень.

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