Ворог за добу поранив двох цивільних на Донеччині

Ворог за минулу добу поранив двох цивільних на Донеччині.
Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 серпня повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
На Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі, пошкоджено будинок у Богоявленці.
На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та околиць Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Південному і Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, промислову будівлю і 4 гаражі.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівській громаді: у Званівці та Переїзному. У Сіверську зруйновано 2 будинки. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.
Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Нагадаємо, вранці Гештаб повідомив, що ворог безуспішно наступав в районі Богданівки на Донеччині. Протягом минулої доби на фронті відбулось 20 бойових зіткнень.