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Окупанти вдарили ракетами по Новомосковському району Дніпропетровщини

Минулося без постраждалих.

Окупанти вдарили ракетами по Новомосковському району Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Під ранок четверга 17 серпня російські військові обстріляли ракетами Дніпропетровську область.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило", – зазначив він.

Очільник ОВА додав, що внаслідок ворожих обстрілів без світла залишилися 10 тис. людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.

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Нагадаємо, учора ворог обстріляв Межівську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець, дворічна дитина отримала поранення.

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