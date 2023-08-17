Окупанти вдарили ракетами по Новомосковському району Дніпропетровщини

Під ранок четверга 17 серпня російські військові обстріляли ракетами Дніпропетровську область.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило", – зазначив він.
Очільник ОВА додав, що внаслідок ворожих обстрілів без світла залишилися 10 тис. людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили.
Нагадаємо, учора ворог обстріляв Межівську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки загинув 18-річний хлопець, дворічна дитина отримала поранення.