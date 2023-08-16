На Дніпропетровщині 18-річний хлопець загинув від обстрілу росіян

Російські терористи атакували Дніпропетровську область, загинув 18-річний хлопець, ще 4 людей постраждали.

Про це написав у Телеграмі голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли", - написав Лисак.

За його словами постраждала також дворічна дитина, вона зараз у задовільному стані.

Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.

Нагадаємо, що 15 серпня, російська окупаційна армія тричі вдарила по Дніпропетровській області з артилерії.