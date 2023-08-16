З Донеччини за рік евакуювали понад 10,7 тисяч дітей

З серпня 2022 року в Україні проводиться обов’язкова евакуація з Донеччини.

За рік до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч громадян, серед яких понад 10,7 тисяч дітей і понад 3,7 тисячі маломобільних людей, повідомляє Мінреінтеграції.

Також триває евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року.

За 11 місяців з Харківщини виїхали понад 26 тисяч громадян. А зі звільнених територій Херсонщини за 9 місяців евакуювалися понад 39 тисяч людей.

"Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади", – кажуть у відомстві.

Люди, які хочуть евакуюватись, можуть подзвонити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.

Нагадаємо, що протягом 12 серпня із Куп’янського району Харківської області евакуювали 111 людей, з них – 36 дітей та 4 особи з інвалідністю.

Також наприкінці серпня на Сумщині почнеться другий етап евакуації жителів.