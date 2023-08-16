Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

З Донеччини за рік евакуювали понад 10,7 тисяч дітей

Також вдалося вивезти понад 3,7 тисячі маломобільних людей.

З Донеччини за рік евакуювали понад 10,7 тисяч дітей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

З серпня 2022 року в Україні проводиться обов’язкова евакуація з Донеччини. 

За рік до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч громадян, серед яких понад 10,7 тисяч дітей і понад 3,7 тисячі маломобільних людей, повідомляє Мінреінтеграції.

Також триває евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року. 

За 11 місяців з Харківщини виїхали понад 26 тисяч громадян. А зі звільнених територій Херсонщини за 9 місяців евакуювалися понад 39 тисяч людей.

"Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади", – кажуть у відомстві.

Люди, які хочуть евакуюватись, можуть подзвонити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер (096) 078-84-33.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що протягом 12 серпня із Куп’янського району Харківської області евакуювали 111 людей, з них – 36 дітей та 4 особи з інвалідністю.

Також наприкінці серпня на Сумщині почнеться другий етап евакуації жителів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies