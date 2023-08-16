Верещук заявила, що не переходить у Міноборони

"Працюю там, де я є", - зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала чутки про свій перехід у Міністерство оборони.

Про це йдеться в дописі Верещук у соцмережах.

Вона прокоментувала реакцію частини політичної та медійної спільноти на свій попередній допис про те, скільки триватиме війна з Росією, і зазначила, що кадрові зміни не передбачені.

"...Ще деяких моїх "фанів" дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони. Щоб заспокоїти тих, кого зачепив або стурбував мій вчорашній пост... Про мій перехід в Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є", - зазначила міністерка.

Нагадаємо, минулого місяця керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що не відповідає дійсності інформація про підготовку звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Раніше з'явилася офіційна заява від керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. За його словами, Міноборони очолить керівник ГУР Кирило Буданов, натомість Резнікова призначать керувати Мінстратегпромом.