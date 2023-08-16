Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаЕкономікаДержава

Бюро економічної безпеки отримало нового керівника

Наразі виконуватиме обов'язки директора Андрій Пащук.

Бюро економічної безпеки отримало нового керівника
Андрій Пащук
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки отримало нового керівника за підсумками конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Виконуватиме обов'язки директора Андрій Пащук.

Він працює в БЕБ із листопада 2022 року. 

Пащук здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату і територіальних управлінь Бюро та забезпечуватиме виконання інших завдань БЕБ.

Попереднього керівника - Едуарда Федорова - звільнили за згодою сторін 14 серпня цього року.

Андрій Пащук із 1997 по 2017 працював на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Із 2018 по 2019 - у приватних структурах. Опісля перейшов на роботу в Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Із 2022 Пащук працює в Бюро економічної безпеки України. Цьогоріч його призначили заступником директора Бюро.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів звільнив директора БЕБ України Вадима Мельника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies