Бюро економічної безпеки отримало нового керівника за підсумками конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Виконуватиме обов'язки директора Андрій Пащук.

Він працює в БЕБ із листопада 2022 року.

Пащук здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату і територіальних управлінь Бюро та забезпечуватиме виконання інших завдань БЕБ.

Попереднього керівника - Едуарда Федорова - звільнили за згодою сторін 14 серпня цього року.

Андрій Пащук із 1997 по 2017 працював на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. Із 2018 по 2019 - у приватних структурах. Опісля перейшов на роботу в Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Із 2022 Пащук працює в Бюро економічної безпеки України. Цьогоріч його призначили заступником директора Бюро.

Нагадаємо, у квітні Кабінет Міністрів звільнив директора БЕБ України Вадима Мельника.