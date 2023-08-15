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На Одещині прикордонники зупинили мікроавтобус із тисячами цигарок

Контрабанда була призначена для продажу в магазинах безмитної торгівлі.

На Одещині прикордонники зупинили мікроавтобус із тисячами цигарок
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) та детективи БЕБ у Одеській області зупинили мікроавтобус, який був заповнений цигарками.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що контрабанда мала маркування “для продажу в магазинах безмитної торгівлі”. 

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Всього в автівці знаходилось 24 тис пачок цигарок. Їх вартість складає 2 млн гривень.

Раніше прикордонники вилучили 700 кг ікри та тисячі електронних цигарок вилучили на кордоні з Польщею. Контрабандний товар на близько 5 млн прикордонники виявили в чоловіка в пункті пропуску “Рава-Руська”. 

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