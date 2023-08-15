Зранку 15 серпня російські військові обстріляли населені пункти у Краматорському та Бахмутському районах Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook Донецька обласна прокуратура.

Згідно з повідомленням, близько 08:30 окупанти атакували село Північне із застосуванням авіабомб ФАБ-250. Внаслідок атаки зазнали поранень двоє місцевих мешканців – 52-річний чоловік, який перебував на подвір’ї домоволодіння, та його 78-річна сусідка.

Через кілька годин росіяни, ймовірно, з артилерії обстріляли приватний сектор у місті Сіверську та селищі Ямполі. Від влучання снарядів біля власних будинків загинули двоє чоловіків віком 45 та 70 років. Крім того, отримали тілесні ушкодження троє жінок.

Уламками снарядів пошкоджено будинки, паркани, медичний заклад, гараж й господарську споруду.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли ракетами С-300 Словʼянськ. Є влучання у завод “Зевс кераміка”. Минулося без постраждалих.