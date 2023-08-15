Наприкінці серпня на Сумщині почнеться другий етап евакуації жителів

На початку вересня запровадять заходи щодо посилення тимчасових обмежень особливого режиму в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону.

Із 28 серпня на Сумщині почнеться другий етап евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Начальник Сумської ОВА розпорядився почати евакуаційні заходи головам Конотопської, Сумської, Охтирської, Шосткинської районних державних адміністрації спільно з головами Юнаківської, Хотінської, Миропільської, Зноб-Новгородської, Дружбівської, Глухівської, Есманської, Свеської, Шалигинської, Середино-Будської, Новослобідської, Путивльської, Великописарівської, Білопільської та Краснопільської територіальних громад.

Крім того, з 4 вересня відповідно до наказів військового командування запровадять заходи щодо посилення тимчасових обмежень особливого режиму в межах п'ятикілометрової зони від державного кордону."Особливий режим будуть підтримувати ЗСУ. Як повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, на території цих населених пунктів буде діяти пропускний режим. "Жителі громади, які там залишаються, мають отримати перепустки. Для цього сільські та селищні ради мають подати комендантам відповідні списки. Списки мають бути сформовані до 25 серпня", - сказав очільник області.

За його словами, лише за останній тиждень кількість ворожих обстрілів прикордонних територій Сумщини зросла на 20%. Росія застосовує ракетні удари, безпілотники, також заходять ворожі ДРГ.

"Лише за місяць з населених пунктів в межах п’ятикілометровій зоні виїхало близько 2 тисяч осіб, а найголовніше 400 дітей. На щастя, чимало людей розуміють відповідальність за себе і за своїх рідних. Вони обирають безпеку, обирають життя", – повідомив Артюх.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли сім громад Сумщини. Загалом протягом дня окупанти здійснили 22 обстріли прикордоння, було зафіксовано 156 вибухів.

Днями неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади російська диверсійно-розвідувальна група спробувала проникнути на територію України. Однак її розбили і вигнали.