У Луцьку росіяни вдарили ракетами по підприємству, що належить шведському виробнику підшипників SKF, – Reuters

Шведський виробник підшипників SKF заявив, що його завод в Луцьку був вражений ракетою цієї вночі. Внаслідок атаки загинули троє співробітників.

Про це пише Reuters.

"Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав під час цієї атаки", – сказав речник SKF Карл Б’єрнстам. З великим сумом ми підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті".

Б’єрнстам сказав, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджена на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1 100 співробітників в Україні, більшість з яких працюють на заводі в Луцьку, згідно з останнім звітом про прибутки компанії.

Видання за посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що у вівторок 15 серпня Росія завдала авіаударів по двох західних областях України. Загинуло троє людей, поранені понад десяток.

Нагадаємо, керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що сьогодні під ранок росіяни вдарили ракетами по одному з підприємство у Луцьку. Загинуло троє людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.