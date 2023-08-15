ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
ГоловнаСуспільствоВійна

У Луцьку росіяни вдарили ракетами по підприємству, що належить шведському виробнику підшипників SKF, – Reuters

Загинули троє співробітників заводу.

У Луцьку росіяни вдарили ракетами по підприємству, що належить шведському виробнику підшипників SKF, – Reuters
Наслідки влучання російської ракети у Луцьку 15 серпня
Фото: ДСНС України

Шведський виробник підшипників SKF заявив, що його завод в Луцьку був вражений ракетою цієї вночі. Внаслідок атаки загинули троє співробітників.

Про це пише Reuters.

"Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав під час цієї атаки", – сказав речник SKF Карл Б’єрнстам. З великим сумом ми підтверджуємо, що троє наших колег були вбиті".

Б’єрнстам сказав, що компанія розгляне наслідки нападу та збитки, завдані заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджена на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1 100 співробітників в Україні, більшість з яких працюють на заводі в Луцьку, згідно з останнім звітом про прибутки компанії.

Видання за посиланням на українських офіційних осіб зазначає, що у вівторок 15 серпня Росія завдала авіаударів по двох західних областях України. Загинуло троє людей, поранені понад десяток.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що сьогодні під ранок росіяни вдарили ракетами по одному з підприємство у Луцьку. Загинуло троє людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies