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У Луцьку троє людей загинули від обстрілу росіян

Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні.

У Луцьку троє людей загинули від обстрілу росіян
Ілюстративне фото
Фото: Егор Поліщук

У Луцьку сталось влучання по одному з промислових підприємств.

Про це у Телеграмі написав керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні. Співчуваємо рідним та близьким.Більше інформації згодом", - написав Погуляйко.

Як написав у Телеграмі міський голова Луцька Ігор Поліщук, росіяни влучили в одне з підприємств.

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Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу. У Ставчанах, за даними ОВА, пошкоджені 10 будинків.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.

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