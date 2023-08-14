Дружина суддя Тандира начебто перевела гроші дружині загиблого бійця НГУ Бондаренка, але та спростовує цю інформацію

Дружина загиблого бійця Нацгвардії Анна Бондаренко заперечує, що їй надходили гроші від родини судді Тандира.

Про це повідомляє Суспільне.

Також Анна Бондаренко розповіла, що їй телефонувала дружина Тандира та пропонувала зустрітися без адвокатів та допомогти фінансово. Втім, Анна Бондаренко їй відмовила.

Перед цим адвокатка судді Тандира Ірина Бовнегра повідомила, що суддя готовий дати гроші родині загиблого в ДТП бійця.

Суддя декілька разів говорив про це на засіданнях і заявив, що його дружина нібито анонімно перерахувала гроші на рахунок Бондаренко.

“У них є квитанції, вони їх пред'являть. Щоб не було видно, що це від нього, щоб не перечислили назад. Наскільки мені відомо, не тільки дружиною, а і родичами на картки, що були вказані", — сказала адвокатка Тандира.

Нагадаємо, голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою – він перебуватиме там до 21 липня.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.

Пізніше судово-психологічна експертиза довела стан алкогольного сп'яніння у судді Олексія Тандира, коли той за кермом збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.