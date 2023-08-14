За минулу добу окупанти завдали 99 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

7 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки.

“5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці, 3 ракетні удари − по Степному, а також авіаційний удар по П'ятихатках”, − йдеться у повідомленні.

За минулу добу військові РФ здійснили 83 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів.

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок ракетного удару по Степному загинули 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років госпіталізували, їй надається необхідна допомога.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російська армія ввечері знову атакувала Херсонську область. У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.